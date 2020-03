La policía extingue la "estirpe" de los Vaduva, los ladrones del abracito

Los relojes que no cruzaban a frontera eran escondidos en uno de los pisos de clan pero duraban poco. Tenían su mercado de compra-venta de relojes y les interesaba el dinero líquido y rápido. Cuando entraron en ese piso, os agentes encontraron 41.000 euros, 66 relojes y 264 piezas de joyería.



Dejaron la estela de los robos por todas partes, pero no en todos pudieron identificar a las ladronas. Cuando iban a las ruedas de reconocimiento, todas las sospechosas iban vestidas prácticamente igual y se parecían. Los ancianos no lograban señalar.