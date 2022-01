El número de perros y gatos es ya más del doble a la de niños menores de 15 años y aumentan un 44% por el covid

El papa Francisco tomó nota de esta realidad hace pocas fechas en un controvertido discurso en el que elogió la paternidad y la adopción y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños. "Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar". Francisco pensaba en todos los niños que no tienen un hogar. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene. no hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el "riesgo" de la acogida. En España hay 23.000 menores que crecen en centros asistenciales y buscan una familia.