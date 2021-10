La Red Canaria Solidaria Contra la Crueldad Animal exige "transparencia" en el rescate de los perros del volcán de La Palma

Son los propios vecinos de La Palma quienes no dan pistas sobre el paradero de los animales. Hay gente en la isla que sabe quién lo hizo y por qué, pero no lo cuentan. "Los está buscando la Policía", se justifica una persona que conoce su identidad. "Los perros los tengo yo", dicen los palmeros, medio en broma, medio en serio. Y en serio no porque los tengan, si no porque no conciben que sus vecinos sean amedrentados.



La Red sostiene que "todo esto es un cúmulo de negligencias crueles, insensibilidad al sufrimiento animal y falta de responsabilidad humana y social de los responsables políticos y sociales, la moral y la ética es actuar sin provocar sufrimientos innecesarios, y aquí la moralidad y la ética brilla por su ausencia"