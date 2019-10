Junqueras sobre un posible indulto: "Se lo pueden meter por donde les quepa"

Para Junqueras la sentencia del Supremo "no es una manera de castigarme a mí, sino de castigar e intimidar todos. Nos encarcelan, porque intuyen que tenemos c apacidad de sumar y de generar consensos . Estamos aquí porque intuyen nuestra capacidad de sumar y de ganar. I ntentamos precisamente eso, dirigirnos a todos. Por eso alguien con una bandera española puede pasear con las Marchas por la Libertad sabiendo que ahora esto ya no sólo de independencia. Esta es mi manera de hacer, y no quemar un contenedor."

Sobre la actuación policial en Cataluña estos días de protestas, el líder republicano ha apostado por apreciar el buen trabajo de la "inmensa mayoría" de la policía, pero también reconocer que algunos no lo hacen así. "No me gusta nada lo que he visto. También se están golpeando a personas que andan por la calle. Si esto no fuera verdad, no habría tantas imágenes ni 60 periodistas que han sufrido cargas", ha explicado.