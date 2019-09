El Parlament concede una prestación a Junqueras de 13.000 euros y otra a Jordi Sánchez de 900

La Mesa del Parlament ha aprobado la concesión a Oriol Junqueras, líder de ERC, y a Jordi Sánchez, diputado de JxCat en el Congreso, una prestaciónque se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo.

Esta retribución está contemplada en el reglamento del Parlament y se suele conceder a los diputados cuando abandonan su actividad parlamentaria como un sustituto de la prestación del paro , a la que los diputados no pueden acceder.

Junqueras y Sánchez han solicitado esta prestación, a diferencia de los otros presos soberanistas que eran diputados, que no la han pedido, después de dejar el Parlament para ser diputados en el Congreso argumentado que no reciben ningún sueldo porque están suspendidos en la Cámara baja y no han llegado a cobrar nunca.