Oriol Junqueras pasa del que "se metan el indulto por donde les quepa" a renunciar a la vía unilateral para lograrlos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha admitido este lunes que los indultos pueden "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana", y ha afirmado que la vía unilateral no es viable ni deseable. Ha pasado pues del que se metan el indulto donde les queda a echar una mano a Pedro Sánchez, que está recibiendo críticas hasta dentro del PSOE y de los Tribunales de Justicia que consideran que el indulto no es factible sin una renuncia a volver a cometer los delitos que llevaron a los políticos independentistas a la cárcel.

También ha sostenido que la mejor vía para la independencia es la escocesa y lograr un referéndum pactado, ya que considera que es la que genera más reconocimiento internacional, a diferencia de la unilateral: "Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida que, de hecho, nos alejan del objetivo que hay que alcanzar". Junqueras es plenamente consciente de que un referéndum de autodeterminación tampoco está considera en nuestra Constitución. Esa encrucijada se la deja a Sánchez. Hay que recordar que estamos ante el mismo Junqueras que prometió a Rajoy no sacar las urnas a la calle y forzó a Puigdemont a hacerlo en su día. Ahora da un nuevo giro.

Junqueras llegó a compararse con líderes como Gandhi o Mandela por su condena. "No me desanimo. Seguro que Gandhi se estampó infinidad de veces contra el imperio británico. Y Mandela con el apartheid en Sudáfrica. ¿Verdad que no se rindieron? Pues yo tampoco".