El clan Pujol desfila hacia la cárcel: Oriol ya está en el centro penitenciario de Brians 2

Hay quien opina que, como en los grandes clanes, en el de Pujol también existe un principio: todo por la familia y nada fuera de la familia. Pero la foto de una familia salpicada por la corrupción no tiene precio. Pujol, el jefe del clan, no ha pisado la cárcel aún pero ya ve cómo sus vástagos, el último Oriol, desfilan hacia ella. Este último intentó evitarlo hasta el último segundo, pero no lo ha podido evitar. Ha entrado en ella notando el "desprecio de la gente".

Oriol Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos --"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"--.