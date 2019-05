Oriol Pujol volverá a la cárcel al revocarle el juzgado de vigilancia penitenciaria el tercer grado

Su libertad provocó todo un cisma e indignación porque pasó poco más de dos meses en ella. Oriol Pujol defendió en el juicio de la Audiencia la posibilidad de sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos --"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo". Pero fue condenado.