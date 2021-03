Ortega Smith, sobre Iglesias: "A ver si conseguimos que huya de España"

"Ojalá algún día logremos que acabe huyendo a Cuba y Venezuela porque aquí ya no le queremos, no le queremos en el Gobierno de España ni al frente de Madrid", ha remarcado sobre el dirigente de Podemos antes de introducirse en la furgoneta que ha encabezado la marcha, cuyo lema era "Murcia quiere votar".

"Si no sabe, no puede o tiene miedo, que se eche a un lado, que ya viene Vox", ha espetado antes de iniciar la marcha, en la que no ha habido incidentes reseñables, salvo un peatón que, al paso de la comitiva, ha realizado gestos despectivos con la mano (peinetas) y ha sido increpado por varios de los asistentes y viandantes. Posteriormente, este mismo joven ha portado, junto a otros peatones, una bandera arco iris durante varios metros por delante de la caravana, siendo finalmente embolsados por agentes de la Policía Nacional para evitar posibles altercados.