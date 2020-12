Otegi defiende una Constitución "hecha por vascos en un proceso constituyente y votada por vascos"

En este sentido, ha asegurado que "el régimen de 78 es eso y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las fuerzas policiales", además de otras "muchas cosas en positivo", que no ha negado que existan. Arnaldo Otegi ha afirmado que hace 42 años le dijeron 'no' a esa Constitución y ha indicado que su principal razón en la actualidad para oponerse a la Carta Magna es que el pueblo vasco la rechazó, "como dijo no a la OTAN". Unas decisiones, que "no han sido respetadas".