Casado: “Se asumieron errores cuando aplicamos el 155 por aceptar las exigencias de C’s y PSOE”

“Hoy se habla mucho de la aplicación del 155 hace dos años, y yo siempre he reconocido que se asumieron dos errores por aceptar las exigencias del partido Ciudadanos, que nos exigió aplicarlo solo para convocar elecciones, y del partido PSOE que nos prohibió aplicarlo para los cuerpos de seguridad, la educación y los medios de comunicación públicos. Yo creo que ahora mismo, si se tuviera que aplicar ese artículo, y por eso yo he pedido que demanden un requerimiento de cumplimiento de la ley a Torra. Habría que hacerlo de una forma que se recuperara la concordia, la convivencia, la prosperidad, la economía, el empleo, los servicios sociales de una Cataluña que no merece estas imágenes”, ha sentenciado.