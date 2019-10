Casado pide acciones al Gobierno para frenar “campañas de desprestigio” como las de Guardiola

“Me preocupan las manifestaciones de este fin de semana; en definitiva me preocupa la inacción de las autoridades para que fuera de España se pueda pensar que aquí no hay un Estado de derecho y que los violentos, los que están precisamente causando 20 heridos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los independentistas radicales”, ha denunciado.

“El lunes hubo una sentencia en el Supremo que ya condenó en firme por sedición a algunos de los responsables políticos de estos partidos. Insisto: o el Gobierno está con los constitucionalistas a los que le pide la unión para afrontar la garantía del orden y la ley en Cataluña, o sigue estando con los independentistas que le votaron para ser presidente del Gobierno, con los que tiene acuerdos en instituciones y que ahora parece que son a los que no quiere agraviar por si les necesita para un acuerdo futuro de investidura. Creo que no hay medias tintas, y si no, difícilmente podremos afrontar la campaña de desprestigio que personas como Guardiola y otras están intentando hacer en el exterior”, ha sentenciado.