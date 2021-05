Casado pide a Sánchez aceptar su "mano tendida" para una "ley de pandemia"

“Lo que pido es que Sánchez me acepte la mano tendida y hagamos de una vez una ley de pandemia, porque las autonomías no pueden hacer nada contra esto. No pueden hacer que los jóvenes que salen a las calle se metan a una hora determinada. Pedimos que tengamos un marco jurídico para que estas personas no pongan en riesgo su vida y la de los demás”, ha reclamado, cargando contra el presidente del Gobierno y negando que, como este afirma, las comunidades autónomas tengan en estos momentos “herramientas suficientes”.