Pablo Casado: "Nosotros hemos dicho no a la abstención, pero sí a pactos de estado"

Tras la pregunta de Pedro Piqueras sobre su rotundo no a la investidura de Pedro Sánchez, Casado ha afirmado: "Llevo 4 reuniones con Pedro Sánchez y he explicado que la situación es distinta. Ahora no tiene nada que ver porque hay otras tres alternativas aritméticas. En la abstención del PSOE hubo dos elecciones generales y había otra alternativa. Nosotros hemos dicho no a la abstención, pero sí a pactos de estado."