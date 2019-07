Casado, sobre Vox y C’s: “Solo puedo estar agradecido a su generosidad. Están teniendo una posición responsable”

Como hiciesen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anteriormente, Pablo Casado ha visitado el plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras. Cuestionado sobre por qué ha sido imposible el acuerdo en aquellas comunidades en las que gobernaban que están a un paso de celebrar comicios anticipados si la cuestión no se resuelve, como Madrid o Murcia, Casado ha contestado: “Ha sido posible el acuerdo de Gobierno con los dos partidos que vamos a formar parte del Gobierno. Ya hay un documento firmado. Ciudadanos y PP ya tienen claramente una hoja de ruta para la legislatura de Murcia y de Madrid”, ha asegurado, matizando que “las cuestiones son en cuento al reconocimiento del papel de Vox”. En este sentido, ha explicado que “Vox ha tenido dos millones largos de votos en España y además, para Murcia y para Madrid, sus escaños son imprescindibles para la investidura, y lo que están pidiendo son reuniones a tres con el PP, –que las hemos tenido siempre que nos han pedido– y con Ciudadanos, tal y como hoy ha sucedido en Madrid y mañana sucederá en Murcia. Mi opinión es que esto lo vamos a poder desbloquear”, ha dicho. “Los madrileños y los murcianos no entenderían que tres partidos que estamos de acuerdo no fuéramos capaces de entendernos”. “Confío en que la semana que viene se desbloqueará todo”, ha reiterado.