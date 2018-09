Iglesias cree que los próximos gobiernos serán de coalición y que "nunca más habrá un Gobierno en solitario"

Iglesias se muestra convencido de que el Ejecutivo socialista deserá el último formado por un único partido y augura que las elecciones serán en 2020 en una entrevista publicada en El País y recogida porRecuerda que Sánchez le transmitió su intención de agotar la legislatura y precisa que eso "será más fácil" si se alcanza un acuerdo sobre lospara el próximo año. En este sentido, precisa que llegar a pactos con el PSOE no depende de si Podemos se fía del partido del Gobierno o viceversa, sino de que haya garantías de que se cumple lo acordado."Quien puede albergar dudas de si el PSOE se fía de él es Pedro Sánchez", puntualiza e insiste en que la idea es tener un acuerdo de presupuestos en octubre, antes de que el Gobierno los presente enDe lo contrario, "lo que presente el presidente no tendrá ningún valor", advierte el líder de Podemos. Además, avisa de que su partido no renunciará a un impuesto a la banca.Sobre la reforma de la Constitución planteada por Sánchez para suprimir determinados aforamientos, Iglesias sospecha que el jefe del Ejecutivo "necesitaba oxígeno después de una semana muy difícil".No cree "prudente" plantear una reforma constitucional "por sorpresa" y subraya que se debe consensuar y asumir que tiene que ser decidida por los ciudadanos en referéndum."Y en un tema como este en que hay bastante acuerdo, no hay que ser estrecho. Después de los escándalos que salpican al anterior jefe del Estado, dejar fuera de esta reforma a la Monarquía nadie lo entiende", afirma.También critica la, que "compiten por ver quién se sitúa en posiciones de extrema derecha", y dice que "hubo una época en la que Rivera convenció a mucha gente de que representaba una figura progresista"."Verle con el estilo de la Liga Lombarda italiana sorprende", señalada y, respecto al PP, asegura que va a echar de menos a Mariano Rajoy. "La aznarización del PP es una buena noticia, no va a gobernar España en mucho tiempo", recalca.Sobre la candidatura de Manuela Carmena a la Alcaldía de Madrid , el secretario general de Podemos asegura que siempre habían deseado que repitiera como candidata y que están "muy felices".No obstante, precisa que "no hay nadie imprescindible en política" y que "siempre hay que tener un plan b", por lo que si Carmena se hubiera retirado, el candidato de Podemos hubiera sido el actual secretario general de Podemos en Madrid, el exjefe de las Fuerzas Armadas Julio Rodríguez.