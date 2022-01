Pablo Iglesias entra en la polémica de Alberto Garzón atacando las palabras de Pedro Sánchez

Fue también durante el transcurso de una entrevista en la Cadena SER donde Pedro Sánchez lamentaba "muchísimo" la polémica suscitada por esas declaraciones por entender que no se corresponden con la realidad del sector, ya que afirma que en nuestro país se produce una carne "de extraordinaria calidad".

Pablo Iglesias aseguró en la tertulia radiofónica que "no hay ningún debate en el Gobierno y casi que diría que en ninguna parte porque lo que ha dicho Garzón es impecable ; a las macrogranjas nadie las defiende en España, ni el PP se atreve a defenderlas: se maltrata animales y se produce carne de mala calidad: esto lo sabe todo el mundo".

El exvicepresidente ha sostenido que Sánchez "se ha hecho eco de una noticia falsa" porque sus asesores le han aconsejado que "se tenía que pronunciar contra Garzón, porque si no se diría que está en contra de la industria cárnica".

"¿Se imaginan ustedes que alguien de Unidas Podemos dijera:'no estoy conforme con que Pedro Sánchez copiara su tesis'?; pues esto no iba a pasar, porque sabemos que es mentira y que Sánchez no copió nada, hizo su tesis como cualquier doctor", ha dicho. "En las coaliciones puede haber codazos, pero es indecente que se utilice un bulo para golpear a un socio, aunque haya diferencias", ha subrayado Pablo Iglesias.