Pablo Iglesias reaparece: "No podemos consentir la imagen que hemos dado"

La primera en tomar la palabra en el acto ha sido Noelia Vera, coportavoz en el Congreso , que entre los aplausos y los gritos ha querido dejar claro que la formación morada va a "ir a por todas". Además, Vera también ha asegurado que "es un orgullo empezar hoy esta campaña de abajo a arriba con ilusión y alegría y no con los 60 millones de euros que ha pedido el PP y el PSOE ".

La segunda en intervenir en el acto celebrado ha sido Isabel Serra , candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. "La indiferencia es un privilegio que no nos podemos permitir. Tenemos una responsabilidad enorme y dar un paso al frente y dejamos la piel en estos meses", ha declarado Serra.

Tras la declaración de Isabel Serra, Rafael Mayoral ha recogido el testigo. Mayoral ha asegurado que Podemos trabajará para "poner en pie la esperanza contra el miedo". Para finalizar su discurso, Rafael Mayoral ha advertido a todos aquellos que no confían en el auge de Podemos que cualquier día "Pablo Iglesias será " presidente de la República ".

Ione Belarra y Echenique han sido los que han seguido a Mayoral. Tras la intervención de sus compañeros, Irene Montero ha sido la persona en hacerse con el protagonismo del acto. "Peleamos una moción censura contra todos los que decían no dan los números. Mirad cómo daban los números", aseguraba Montero.

La reaparición de Pablo Iglesias

Una vez terminadas las intervenciones de todos aquellos rostros conocidos de Podemos que han querido acompañar a Iglesias en su reaparición, el secretario general de la formación ha subido al escenario a las 19:30. "Hoy no podía ser una intervención convencional. No debía ser lo que quizá estéis esperando oír. Hoy tengo que decir algunas verdades, que no se suelen decir en campaña electoral", calentaba el ambiente Pablo Iglesias.