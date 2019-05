Iglesias propone una prestación mínima garantizada de 600 euros, subida de impuestos y semana laboral de 34 horas

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes derogar la reforma laboral de 2012 "para crear un marco laboral de contratos indefinidos" y "una prestación mínima garantizada de 600 euros al mes", además de una "semana laboral de 34 horas sin reducción salarial".



Iglesias ha hecho estas propuestas ante empresarios catalanes, y ha defendido la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y su partido: "Sería bueno para España, para las empresas y para Cataluña".



Iglesias ha desgranado ante los empresarios en Cataluña todas las propuestas de Podemos en el terreno económico y fiscal, entre ellas medidas medioambientales y la reducción del impuesto de sociedades del 25% al 23% para pymes que facturen menos de un millón.



El líder de Unidas Podemos ha traslado también su propuesta de "más impuestos" entre los que ha destacado subidas del IRPF para los que ganen más de 100.000 euros, Impuesto de Patrimonio y un impuesto a la banca.



Lo ha dicho en la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que se celebra en Sitges patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG, y donde ha afeado al PSOE acercarse a Cs en los últimos días: "No se puede decir una cosa en campaña y hacer otra después".



Ha admitido que todas las fuerzas deben dialogar, pero ha opinado que un eventual pacto entre PSOE y Cs supondría una traición al electorado socialista: "No es una buena noticia perder la coherencia a la hora de establecer alianzas. Incumplir en exceso el sexto mandamiento puede ser una falta de respeto para los electores".



También ha insistido en que lo fundamental para llegar a un acuerdo con el PSOE es pactar un programa y cómo desarrollarlo, asegurando que no será un problema abordar qué ministerios asume cada uno: "¿La cuestión de los ministerios? Esto es lo de menos".



"No se trata de pedir sillones, sino de comprometerse con la necesidad de reformas, y eso es lo que nosotros queremos: empujar esas reformas desde el Gobierno", ha concluido Iglesias, que ha definido como modesto su peso en el Congreso --42 escaños--, pero a la vez importante para impulsar cambios.