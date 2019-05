Ojo con los spoiler: Iglesias hace una paralelismo entre Juego de Tronos y el futuro en España

No ha podido resistirlo, tras es su pasión por la serie de HBO , compartida eso sí por millones de españoles. Pablo Iglesias ha aprovechado el último capítulo de la serie para trasladar la conclusión final de la serie (que a muchos no les gustó) con al realidad política española. Ya le regaló los DVD al Rey . Así que ojo spoilers porque lo que viene a continuación destripa el final de la ya mítica serie. A saber.

Tyrion propone la elección de un rey. Más por historia que por linaje, porque la historia es lo que queda. Entre los presentes se encuentran Edmure Tully (tío de los Stark, hermano de Catelyn), un Robin Arryn, Sam, Yara Greyjoy, Davos, Brienne, Gendry y los tres Stark, Arya, Bran y Sansa. Al final se decide por unanimidad que Bran debe ser el rey. De hecho, eso explicaría que no hiciera nada durante toda la temporada esperando su momento. Ya sabría, viendo el futuro, todo lo que iba a pasar. Por eso le dice a Jon eso de siempre has estado donde tenías que estar. Y él mientras, imperturbable, ante el rey de la noche. Sabía que no Ayra iba a aparecer. Pues eso es lo que parece tener en mente Echenique, el rey futuro para Pablo, el mismo que recibe en el Congreso su urna para votar.