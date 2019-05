La hora de los pactos

Con los resultados en la mano,. Los socialistas no tiran la toalla. "El PSOE , lo va a pelear todo y va a intentar que prevalezca la voluntad mayoritaria de los ciudadanos".. Los números sí que salen a la unión entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El partido de

Los socialistas piden a Ciudadanos que no pacte con VOX y los de Albert Rivera no descartan nada. Inés Arrimadas ha dicho que "no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar. Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años". Aunque dan prioridad al Partido Popular, han creado un comité de pactos que hoy se va a reunir por primera vez.