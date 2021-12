Los palmeros, ante el futuro incierto tras finalizar la erupción del volcán: las ayudas no acaban de llegar

Los ciudadanos de La Palma , con el volcán dormido y en reposo , todavía no descansan. Se enfrentan a un futuro complicado e incierto, denuncian que las ayudas de emergencia no acaban de llegar y la desesperación se instala entre los desalojados, algunos en situación crítica.

Son 7.000 los desalojados en todo este tiempo -desde el 19 de septiembre-, cerca de 3.000 viviendas afectadas por el volcán y los vecinos ya no pueden más . Están desesperados, algunos se están quedando en casas de amigos o familiares , pero otros han tenido que buscan soluciones extremas.

En el caso de Toribio, vecino de la isla, lleva ya tres meses viviendo en una cuadra para caballos con sus perros y su pareja. Dice que es imposible meterse en un piso: no ha recibido ninguna ayuda económica y además cree que las viviendas que se están adjudicando no van a ser suficientes para todos. Los afectados asimismo dicen que no se adecúan a las necesidades de los palmeros.