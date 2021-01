La pandemia de coronavirus frena aun más la idea de los españoles de tener hijos

Es otro de los efectos colaterales del coronavirus. La pandemia ha "retrasado" aún más la decisión de tener hijos en España pues ha disminuido el porcentaje de personas (menores de 45 años) que se plantean como prioridad formar una familia en un horizonte de 5 años, que ha pasado de un 40% en 2019 a un 26,3% en 2020. Así, casi un 74% no se lo plantea como prioridad, según el X Barómetro de las Familias en España de The Family Watch. El coronavirus no solo nos quitará dos años de vida sino que no habrá baby boom.