La Comunidad de Madrid que no ve necesario tomar medidas de cara al puente de diciembre y argumenta que están "vigilantes" pero no "preocupados".



El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en buscar consensos y pactar y no ve "necesario" adoptar una medida como esta porque la región tiene la mitad de incidencia de la media nacional.



El Gobierno de Asturias ya comunicó que no se plantea "por el momento" impulsar medidas o normas que impliquen la exigencia de exhibir el certificado Covid. No obstante, el Ejecutivo regional deja la puerta abierta a imponerlo en el caso de que los técnicos lo considerasen necesario para limitar la entrada a algún establecimiento.



En esta misma línea se encuentra Cantabria, que no se plantea solicitar el uso del pasaporte Covid para acceder a los lugares de ocio y hostelería pese a que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, defendió su utilidad para controlar a las personas no vacunadas.



Por otro lado, Extremadura, que se mantiene en el nivel 1 de alerta, por el momento también descarta solicitar el uso de la acreditación.