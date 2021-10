Pau Gasol anuncia su retirada del baloncesto

"Me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero es una decisión meditada. Hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar. Creo que es una de las cosas que quería, acabar jugando, disfrutando … No por una lesión, con unas muletas y con operaciones. Muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que esto fuera una realidad; haber ganado una liga más con el Barça, con el que debuté con 18 años , y luego jugar unos quintos JJOO con mis compañeros . Es algo muy especial, así que muchas gracias", ha señalado Gasol en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El exjugador NBA habló en su retirada sobre su relación con Kobe Bryant, a quien consideraba un hermano. "Me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero… [rompe a llorar]. La vida es muy injusta a veces. Echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor; un ganador. Aparte, siempre lo he considerado como un hermano mayor, así que, gracias Kobe", ha precisado.