Pablo Casado, a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco: "Tiendo la mano a Sánchez para hacer una ley de pandemias"

Casado apuesta por una ley de pandemias que estaría lista en 15 días y ha considerado que si Sánchez, -al que cree más ocupado por ir en aviones con amigos que por España-, no lo hace Sánchez será solo por arrogancia. No sin antes dejar una sentencia más dura. EL hecho de que la gestión de Sánchez pueda acabar en los tribunales. "Los sanitarios ya han acudido a los tribunales" , ha señalado Casado, así que Sánchez debería coger la mano tendida aunque fuera por egoísmo"

Casado ha sido siempre muy duro con Sánchez durante la pandemia y una vez más culpa al presidente de no tener un plan, de desatender su responsabilidad para endosarla a las CCAA. Sánchez , a lo suyo sigue hablando de que en 100 días habrá inmunidad de rebaño , mientras Simón no sabe qué decir a los sanitarios que contemplan alucinados cómo llegan a los hospitales jóvenes con comas etílicos. Así que hasta la inmunidad, caos. O como dicen los expertos: brotes .

El 4M ha centrado, como no podía ser de otra forma, gran parte de la entrevista. Primero porque Ayuso ha dado aire al partido, pero también se ha convertido en la líder en la sombra del partido, más a la derecha que Casado que quiso ir al centro y arremetió contra Vox, algo que la líder madrileña nunca ha hecho. Casado considera que la victoria de Ayuso es un motivo de esperanza, de que hay otra cosa y ha dejado como slogan la frase de no me importa mi partido sino España. "Nadie desea tanto mi victoria en las generales como Ayuso, cuanod la propuse candidata no la conocían, es cercana, humilde y con las ideas claras y en eso nos parecemos.