Pedro Piqueras entrevista a Pedro Sánchez este martes 13 de julio tras la remodelación del Gobierno

El de Carmen Calvo, que cedía su cartera en un acto cargado de emoción; y el de José Luis Ábalos, que abandonará también esta semana su cargo en el partido. No todos se han ido con las mismas caras, de hecho Ábalos no ha hecho agradecimientos al presidente, tal vez porque ve cómo ha perdido todo el poder, el del ministerio de Fomento y el del partido, que vuelve a manos de Óscar López que no ha sido precisamente un Sanchista.