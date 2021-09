Pedro Piqueras: "Lo importante ahora es resolver el problema de las personas que se han quedado sin casa"

La erupción en La Palma ha puesto en el mapa del mundo a las islas aunque se ha producido en un momento del despegue turístico tras la pandemia. "La isla de La Palma es un enclave turístico maravilloso como todas las islas Canarias. Pero el turismo es un futurible, cómo va a influir, pero lo importante ahora es resolver el problema de las personas que se han quedado sin casa y que están viviendo en zonas que no son su hogar". Una erupción que no ha pillado con el pie cambiado a nadie pero cuyos efectos en estos momentos se desconocen. Veremos si finalmente se produce una lluvia ácida, algo poco probable, descartado ya un tsunami por los expertos. Lo que sí parece una realidad es que la gente no podrá volver a vivir por donde ha pasado la lava y deberán tener un hogar en un lugar distinto.