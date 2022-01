Pedro Sánchez anuncia que actualizará las pensiones para 2022 el martes en el Consejo de Ministros

Concretamente, el Gobierno destinará una partida de 6 500 millones de euros en la "dignificación" de las pensiones de los mayores. "Pese a las dificultades y errores, el Gobierno no ha descansado un solo día para mejorar la dignificación de nuestros mayores", ha dicho.

"Yo lo único que les imploro es que no pongan en cuestión los fondos porque es poner en cuestión que España siga creciendo y sigamos creando empleo como lo estamos haciendo. Que no pongan en riesgo eso. Bloquear los fondos europeos no es bloquear al Gobierno de España, es bloquear el crecimiento y creación de empleo", ha apostillado Sánchez.