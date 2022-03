Pedro Sánchez visita a las tropas españolas en Letonia y confirma que la guerra de Ucrania tendrá un coste alto

En cuanto al aspecto económico, Sánchez tiene claro que las "sanciones económicas es uno de los medios mas contundentes par poner fin a la guerra". Es consciente, además, del grave impacto que conllevará el conflicto, con la subida del precio de las materias primas y las energía, por lo que el ejecutivo español ya prepara "líneas de actuación para amortiguar el impacto" de la crisis económica que se avecina. "Va a costar, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin, en contra de quien no solo infringe la legalidad internacional, si no que pone en riesgo la seguridad de los europeos", advierte Sánchez.