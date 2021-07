Pedro Sánchez: "Cuba no es una democracia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que "es evidente que Cuba no es una democracia", pero ha recalcado que debe ser la sociedad cubana, "sin injerencias", la que encuentre su camino hacia la libertad y la prosperidad. "Y la comunidad internacional deberá ayudar", ha dicho. Esta afirmación cobra especial relevancia después de que la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, haya evitado en varias ocasiones asegurar si el régimen cubano es o no una dictadura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y también después de la oposición haya censurado la "tibieza" del Gobierno singularmente después de que su socio de Unidas Podemos, a través de la portavoz de En Comú, Aina Vidal, haya asegurado que Cuba "no es una dictadura".