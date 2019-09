Pedro Sánchez continúa su batalla con Pablo Iglesias y le da unas cuantas lecciones para saber negociar

La guerra entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cada día menos soterrada no cesa. Como ya dijo Rufián, "una lucha de egos que puede traer graves consecuencias". El portavoz de ERC, de hecho, ridiculizó que Iglesias se sintiera humillado por Sánchez y le recordó a Junqueras. Iglesias no ha tardado en contestarle en el Programa de Verano recordándole que fue ERC el que provocó las elecciones al no apoyar los presupuestos. Pero Sánchez, en la presentación de Desayunos Efeminista, no ha perdido la ocasión de dar unas cuentas lecciones de negociación, pese a que ha sido incapaz de formar Gobierno. En clara referencia a Iglesias le ha dado los suguientes consejos, sin citarlo expresamente.