Pedro Sánchez: "Una violación es una violación. No queremos manadas ni lobos solitarios"

El candidato al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante la sesión de investidura de este lunes 22 de julio que todo lo que no conlleve un consentimiento expreso de la mujer es una violación. "Para mi Gobierno no puede existir una relación sexual sin el reconocimiento expreso de una mujer.

“El silencio no equivale a una afirmación y por eso les anuncio que modificaremos la tipificación de los delitos sexuales porque una violación es una violación. No queremos manadas ni lobos solitarios”, ha asegurado. Además, ha hecho pública su intención de crear una ley de familias, "en plural, no en singular, que dará respuesta a las nuevas realidades". "Las mujeres no solo sufren violencias y agresiones, siguen sufriendo una desigualdad de partida”, ha asegurado.