Pedro Sánchez deja claro que habrá cabalgatas de Reyes pese a la sexta ola: "Nuestros niños y niñas se lo merecen"

En un complejo escenario con España marcando el segundo récord consecutivo de contagios con un total de 60.041 nuevos casos , –la cifra más alta desde el inicio de la pandemia – Sánchez ha defendido que, pese a que los positivos por covid son más que el año pasado en estas fechas, la situación es distinta, por lo que no ha anunciado ninguna medida restrictiva en materia de movilidad, horarios y aforos, como reclamaban algunas voces.

"España encara junto a la UE una nueva ola por la variante ómicron. Sus características son distintas: el virus se difunde más, y tenemos que prevenir esa curva. Los contagios se producen más rápido, y en tercer lugar podemos decir que la evidencia muestra que reviste una menor gravedad (entre otras cuestiones gracias a la importante vacunación). Tenemos cifras mayores de contagios, pero datos de hospitalización y ocupación de UCI inferiores a las de un año. La presión se ha trasladado principalmente a Atención Primaria cuando antes estaba en los hospitales. Todos recordamos el marzo traumático del año pasado y tenemos el temor de llegar a esa situación, pero no estamos en las Navidades de 2020 porque los españoles se han vacunado masivamente. Hace un año no había ni un solo ciudadano vacunado, hoy hay casi 38 millones de personas. Nueve de cada diez personas de más de 12 años cuentan con pauta completa, con dos dosis al menos. Además, el 85% de los mayores de 70 años y el 60% de las personas con edades entre 60-69 años cuentan con una tercera dosis de refuerzo, y la vacunación de niños de entre 5 y 11 años avanza a buen ritmo. Se han vacunado ya el 13,4%. Del mismo modo, entre 12 y 19 años los vacunados con pauta completa ascienden al 85,7%. Son cifras formidables, extraordinarias, que no teníamos hace un año. Estamos mejor preparados para resistir el embate del covid-19 en este nuevo tiempo", ha defendido.