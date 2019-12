Sánchez e Iglesias repiten abrazo y sellan el Gobierno de coalición: "Va a ser un honor"

Iglesias: "Va a ser un honor que Sánchez sea nuestro presidente"

“Tenemos que avanzar también en nuevos desafíos que deben ser oportunidades y no frenos para el progreso de nuestras sociedades; avanzar en la cohesión territorial por medio del diálogo . Debemos progresar todos, todas, juntos, sin dejar nadie atrás. Avanzar es lo opuesto al bloqueo. Tenemos que reivindicar los valores colectivos .”, ha reivindicado.

La idea de progreso, eje del programa firmado

“Este acto que estamos materializando es un acto de reivindicación de la mejor de las políticas: la política útil . España la necesita para desafíos que no admiten más demoras. Si alguien tuviera que preguntar cuál es la idea central de este acto, el tronco del programa conjunto , sería, sin dudarlo, la idea de progreso ”, ha resumido.

Más allá, el presidente en funciones, ha defendido que actuarán con “una hoja de ruta trasparente” y ha recalcado que “en política no basta con estar. Hay que actuar, y avanzar con lo que es posible aquí y ahora. Este programa presenta la voluntad conjunta de PSOE y Podemos de hacer Gobierno; de ir más allá de compartir un Consejo de Ministros, sino compartir políticas, propuestas, proyectos, ilusión por mejorar España , por mejorar la vida de la gente que es para que nos pagan y para lo que servimos en política”.

Un "reto enorme" ante una "gobernabilidad compleja"

“Se han configurado dos actitudes y dos campos: la España que avanza y la España que bloquea . En el campo del avance predominan las fuerzas progresistas , como PSOE y Podemos , y en el cambio del bloqueo hay de mucha índole: extrema derecha, independentistas … En definitiva, la configuración del Parlamento no la hemos decidido nosotros. Tenemos que emplear el diálogo y el acuerdo . Podemos hacer de esta legislatura un tiempo útil para nuestro país. La política exige dar soluciones reales a problemas reales”.

"Este acuerdo obedece a una nueva normalidad institucional"

“Este acuerdo obedece a una nueva normalidad institucional. Tenemos que asumirla con inteligencia y vocación de compartir el poder para fortalecer a nuestras instituciones. Este acuerdo es una oportunidad para regenerar la política útil, la que está al servicio de la gente. Quienes la impulsamos sabemos que no tenemos mayoría parlamentaria. Somos perfectamente conscientes de ello, pero tenemos la voluntad de forjar una mayoría con hechos concretos. La voluntad de hacer camino al andar. Se trata de que el Parlamento nos permita caminar y el mismo Parlamento camine en paralelo al Gobierno. En cada acuerdo estaremos despejando ese camino. Y lo vamos a hacer con un solo gesto, que es el gesto de hablar: hablar para pactar o para confrontar; deliberar, debatir para que la democracia se abra paso allí donde la democracia tiene su templo, que es el Parlamento. Lo haremos sabiendo que hay visiones y otras propuestas que deben ser escuchadas, pero también con la certeza de que nuestro país ha dicho claramente que quiere avanzar y no bloquear, y que prefiere tomar el camino progresista que estamos ofreciendo en este acto. Pedimos a las demás fuerzas que se unan al avance y no al bloqueo; pedimos a las otras fuerzas que se sumen al acuerdo. Gracias Pablo, gracias Unidas Podemos. Gracias al PSOE. Esperemos que más pronto que tarde podamos hacer realidad”, ha finalizado, llamando al resto de formaciones a brindarles apoyo.