Sánchez rechaza la propuesta de Iglesias y avisa que no quiere que le impongan sus ministros

Iglesias da un paso atrás

El el mensaje difundido en sus redes sociales, el líder de la formación morada muestra su disposición a echarse a un lado, pero subraya que los nombres de su partido en el Ejecutivo de coalición los elegirá su formación. "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.