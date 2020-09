Sánchez pide “unidad” y “el máximo apoyo” a los Presupuestos para luchar contra el virus y su “evolución preocupante”

“ Si el virus no hace distinciones tampoco nosotros debemos dividirnos . Si el virus potencia las brechas sociales, entonces todos tenemos una causa común que atajar: esta es la idea principal que me gustaría trasladar. Solo la unidad nos aportará la altura necesaria a la escala del problema que tenemos que gestionar", ha reiterado el presidente.

“Mantenemos una actitud de vigilancia absoluta”

"Han pasado casi 6 meses desde que el 14 de marzo decretáramos el estado de alarma. Tomamos decisiones muy drásticas. Movilizamos el 20% del PIB , la mayor cantidad movilizada nunca. Dije entonces que el primer logro en la batalla contra el virus llegaría cuando doblegáramos la curva, y el resultado fue, –con el esfuerzo de la sociedad y las instituciones–, que conseguimos doblegar la curva. Sin embargo, la pandemia evoluciona rápidamente. El total de contagios asciende ya a casi medio millón. En la última semana los casos se elevan casi a 50.000. Los ingresos en UCI son de 151 personas y en los últimos 7 días en torno a 230 compatriotas han perdido la vida por el covid. Ante estos datos preocupantes mantenemos una actitud que es de vigilancia absoluta. No podemos malgastar ni un solo esfuerzo, no podemos distraernos un solo instante , y con el esfuerzo de todos estoy convencido de que doblegaremos al virus primero y luego mitigaremos su impacto", ha insistido.

“Desde el fin del estado de alarma se han triplicado las PCR"

“Estamos obligados a convivir con el virus”

Defendiendo su mensaje de lucha conjunta dejando atrás los intereses de partido, Sánchez, que ha valorado los movimientos de España de cara a la obtención de las futuras dosis de vacuna como la de AstraZeneca , ha recalcado que “la única posibilidad” frente a la covid-19 es no rendirse : “Intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente plenamente al virus. Mientras ese momento llega, estamos obligados a convivir con el virus y hacer todo lo posible por convertirnos en muro y no en vector de transmisión".

A este respecto, el presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo “es muy consciente del sentimiento de incertidumbre; consciente de los que han perdido su empleo; de los jóvenes que han tenido que recuperarse de una crisis tras otra”. “ Somos muy conscientes de la incertidumbre que ahora mismo existe en nuestro país y todo el planeta, producto de la pandemia. Somos consciente de las brechas sociales, de género, que se amplían por el covid-19. El principal anhelo de nuestros compatriotas es el de la tranquilidad; tranquilidad para desarrollar su proyecto de vida, para que su futuro no esté amenazado… Necesitan sentir que podemos levantarnos todos juntos”, ha vuelvo a subrayar, afirmando: "No habrá medicina amarga para sacar adelante a España si todos reconocemos nuestra labor. España no va a estar sola para erguirse de nuevo".

Sánchez reclama un apoyo mayoritario a los Presupuestos

Ante todos los presentes en la Cámara Alta, ha señalado que “los Presupuestos anteriores son dañinos porque están diseñados para otra situación completamente distinta”, y ha aseverado que “en ese punto”, considera que hay un “acuerdo de la sociedad” que es “abrumador”: “El diagnóstico es abrumadoramente mayoritario en un sentido: sindicatos, autónomos, empresarios, comunidades autónomas... Todo el mundo coincide en que se necesita una recuperación y para eso se necesitan unos Presupuestos. A partir de ahí se abre la pregunta: ¿Qué Presupuestos? Nuestra propuesta: Presupuestos progresistas, Presupuestos de país y con el mayor apoyo posible sin exclusiones. Os necesitamos a todos. No sobra nadie", ha manifestado, lanzando un aviso a navegantes: “El virus existe y nuestra obligación es combatirlo con todas nuestras fuerzas". “Ahora nuestra responsabilidad es mucho mayor. No podemos equivocarnos, no podemos trabajar por separado y mucho menos no podemos perder esta oportunidad enorme para nuestro país”.