Pedro Sánchez recibe a los deportistas olímpicos y paralímpicos de Tokio: "Es un orgullo"

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, celebró la "suerte" de haber podido estar in situ en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos donde ha "disfrutado y sufrido" y dio las "gracias a estos magníficos deportistas por firmar un éxito sin precedentes". "Mil veces gracias por el magnífico ejemplo que nos habéis dado", apuntó.

"Se han ganado 53 medallas y 130 diplomas, pero lo más importante es el ejemplo que habéis dado. Una de las muchas lecciones que he sacado es que me he vuelto más socrático y creía que sabía algo de deporte, y ahora soy consciente de lo poco o nada que sabía de la dimensión humana de nuestros deportistas", añadió Franco que citó como ejemplos a la taekwondista Adriana Cerezo, a la nadadora Marta Fernández y al ya exjugador de balonmano Raúl Entrerríos.