Los partidos echan en cara a Pedro Sánchez que se marche de vacaciones sin un "gobierno cerrado"

Pedro Sánchez ha comenzado sus vacaciones en Doñana y le han llovido las críticas por ello. Todos los partidos, incluido Podemos, le acusan de no hacer nada y de dejar pasar otra semana sin sentarse a negociar. Faltan 43 días para que el presidente del Gobierno en funciones consiga los apoyos suficientes para que el próximo 23 de septiembre se construya dicho Gobierno y no se celebren una nueva convocatoria electoral.

Aunque desde el Gobierno aseguran que Pedro Sánchez no está “desconectado”, a pesar de marcharse a Doñana para sus vacaciones, la oposición no le da ningún respiro. “Que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un Gobierno en funciones”, declara el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos. Por otro lado, César Zafra, secretario de organización de Ciudadanos, tacha a Pedro Sánchez de “irresponsable” al irse de vacaciones sin tener un “gobierno cerrado”.