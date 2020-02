Las redes piden el VAR para el penalti de Almeida, un futbolero que bromea con que le fichen

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez- Almedia no fue recibido como su Atlético a las puertas del Wanda en un partido en los que los de Cholo lograron vencer al campeón de Europa, aunque queda el partido de vuelta. Es lo que no pensó el alcalde que triunfó dando toques al balón con motivo de la inauguración de un instalación deportiva en el barrio de Sanchinarro. "Que los vecinos de Sanchinarro disfruten del nuevo campo de fútbol del barrio. Si alguien me quiere fichar... estoy en el mercado", escribió el alcalde madrileño en las redes sociales. Lo peor vino después con un penalti en el que muchos piden el VAR porque dio a un niño antes de entrar a puerta. Almeida, llevado por la emoción, lo celebró. Las redes también. Los memes y las bromas abundan. Es lo que tienen que sufrir las estrellas del deporte.