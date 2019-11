Miles de personas advierten al futuro Gobierno de que el problema de las pensiones "no puede esperar más"

Miles de personas se han movilizado en la tarde de este sábado en las tres capitales vascas y Pamplona --en las que han sido las decimoterceras manifestaciones organizadas por el Movimiento de Pensionistas-- para advertir de que el problema de las pensiones "no puede esperar ni un minuto más" y reclamar a las instituciones vascas y al futuro Ejecutivo central que "tomen nota" porque si no se cumplen sus reivindicaciones "no pararán". En Eibar la protesta se ha desarrollado durante la mañana.