Dónde están los perros atrapados por el volcán de La Palma: investigan su misteriosa desaparición

Sorpresa en el intento de rescate de los cuatro perros atrapados entre las coladas porque los perros que iban a ser rescatados han desaparecido. Ayer la empresa de drones que iba a rescatarlos no los encontró en el lugar. Algo con lo que no contaban. Los perros podrían haber huido por las altísimas temperaturas de la zona. Con una cámara térmica, han comprobado que hay varios recipientes con agua a unos 17 grados por lo que, de estar, los canes, no se habrían deshidratado. Hoy reanudarán la búsqueda.