Piden 34 años de cárcel por agredir y abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Almería

Este miércoles ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Almería la vista oral. Donde el acusado ha señalado que mantuvo siempre una “relación consentida” con la menor desde el año 2008. En ese momento la menor tenía apenas 14 años. "Aunque no me parecía bien, tuve una relación con ella", ha indicado el acusado, quien ha especificado incluso que consciente de la "diferencia de edad" y de que "moralmente no estaba bien" llegó a buscar en Internet cuál era la edad mínima legal para establecer dicha "relación" en la que, de otro lado, ha afirmado que respetó su "intimidad".