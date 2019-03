La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza , que fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato , mantiene su candidatura avalada por el partido y asegura que no ha accedido al "chantaje" que se le planteó para que la sentencia no fuera pública, por lo que ha considerado que la polémica en torno a su caso es fruto de "la mafia que hay en la política".

"Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza", ha añadido tras manifestar que "en la vida" hay que "afrontar circunstancias no siempre buscadas ni merecidas".