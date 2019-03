El hermano del acusado de violar a Pilar Baeza, asegura que nunca lo hizo

El mismo día en el que ha dado una rueda de prensa Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila , quien hace tres décadas fue condenada por un asesinato y cumplió siete años de prisión, 'Cuatro al día' ha tenido en exclusiva las declaraciones del hermano pequeño de la víctima y asegura que “Manuel no violó a nadie”

"Allá sus votantes. Lo que a nosotros nos importa es demostrar que mi hermano no fue un violador, no hemos montado ningún complot contra ella. En la sentencia, que aquí os enseño, no se acredita que hubiera ninguna violación".