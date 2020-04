El plan de desconfinamiento que "pilotará" el Gobierno: asimétrico, gradual y ordenado

Gradualidad, territorialidad y coordinación

El plan, que lleva elaborandose tres semanas, se ejecutará de acuerdo a tres criterios : "la gradualidad , las distintas actividades que se van a ir recuperando en las próximas semanas, no van a ser todas a la vez. La territorialidad , como consecuencia de la evolución de la enfermedad en el territorio. Y, finalmente, la coordinación , que es fundamental del Gobierno con las comunidades autónomas y de las comunidades con las diputaciones y los ayuntamientos".

En este sentido, todos los territorios no avanzarán a la misma velocidad "pero sí con las mismas reglas" porque el virus "no atiende a lindes administrativas".

Sin fecha de apertura de negocios

Hay países que han dado una respuesta lineal y que han ido poniendo fecha a la apertura de distintos negocios, pero en España no se va a seguir ese camino, ha querido aclarar. " Nosotros no vamos a poner fecha a la apertura de negocios" , ha dicho.

Por último, ha pedido cautela ya que "esta segunda etapa de transición está tan plagada de riesgos y peligros como la primera. No disponemos de un manual infalible". De hecho, ha insistido, "no hay ningún territorio que no sea vulnerable al virus" y en los lugares donde menos ha incidido el virus la población es más vulnerable.