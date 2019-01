Si PP, C's y Vox no llegan a un acuerdo estos son los plazos y pactos posibles

Los resultados de las elecciones de Andalucía marcaron un antes y un después. Por primera vez en casi 40 años, el PSOE no contaba con mayoría suficiente para gobernar. Fue una noche en la que Casado sonrió, C's subió (pero menos de lo que preveía) y Vox salió a la luz como una llave que ahora no parece entrar en ninguna cerradura. El pacto de 90 puntos cerrado entre PP y C's parecía dar por cerrado un acuerdo, pero Vox cada día se ha puesto más duro hasta plantear 19 puntos que el PP ha calificado ya de locura. Tras no llegar a ningún acuerdo, PP y Vox se reunirán de nuevo el miércoles.

Susana Díaz tenía cara de funeral, Casado respiraba pese al batacazo, Rivera se veía otra vez subiendo para poco, y Vox se convertía en la quinta fuerza a tener en cuenta. Nadie preveía que fuera fácil, pero el pacto entre C's, PP y Vox se ha convertido en una batalla campal. No se sabe si de cara a la galería o realidad. La guerra de tuits y declaraciones no ha cesado con Vox atacando sin piedad a un Ciudadanos que teme que estrechar los lazos con el partido de Abascal le condene en unas generales. Sánchez, mientras, espera sentado. Su antigua enemiga contra las cuerdas y sus rivales peleándose mientras ahora él se viste de liberal y centrado, huyendo del eslogan Somos la izquierda. Tampoco aparece ya la bandera gigante española, pero poco le importa a un presidente que no se caracteriza por las fuertes convicciones. Laminado Podemos, la izquierda ya no es problema por lo que Sánchez aprieta para quedarse con el centro. Y para ello, el pacto con Vox del resto le viene de perlas.