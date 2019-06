Podemos denuncia la intrusión de miembros no autorizados en sus despachos del Congreso

Tres entradas no permitidas a despachos, grabaciones dentro de ellas y publicación no autorizada de esas imágenes son los motivos que ha alegado Montero en posible constitución de delito y por lo que el grupo político ha denunciado ante la Policía los hechos y ha pedido amparo a la Presidencia del Congreso, a cargo de Meritxell Batet, ya que el hecho "no tiene precedentes" y con objeto de que las "cloacas del Estado no campen a sus anchas".