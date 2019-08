Podemos cree que la desconfianza de Sánchez es solo una “excusa”

Chantaje para forzar elecciones

Otros miembros de Podemos también han desacreditado las palabras del presidente en funciones en la misma red social. El secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, cree que Sánchez mantiene un "chantaje" para forzar la repetición electoral. "El mensaje de chantaje de Pedro Sánchez no cambia: O hacéis lo que yo digo o a elecciones", ha lamentado.



Además, para Juanma del Olmo, la exclusión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como requisito para formar un Gobierno de coalición no era un veto sólo de Sánchez sino de "los que mandan sin presentarse a las elecciones".



Del Olmo ha reiterado que se trataba de "una excusa más" del jefe del Ejecutivo para no ceder porque "sigue buscando acuerdo con la derecha", ha denunciado en un segundo tuit.



Por su parte, el portavoz de Defensa de Podemos en el Congreso, Juan Antonio Delgado, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "diga la verdad" y confiese que está apurando hasta la repetición electoral porque espera mejorar sus resultados.



"¿Desconfianza? Sánchez, di la verdad, es porque Iván Redondo (jefe de gabinete del presidente) te ha dicho que si repites elecciones te irá muy bien y te estás frotando las manos", ha escrito Delgado en su perfil de Twitter, para añadir: "Cuando te hicimos presidente con la moción de censura no desconfiaste".