Podemos tacha a Abascal de facha y sinvergüenza por querer derogar la memoria histórica

La intención de Abascal por derogar la legislación en materia de Memoria Histórica pone de manifiesto, según ha dicho Pérez Ganfornina, que "no tiene respeto por la memoria de los andaluces que siguen en las cunetas y no tiene vergüenza". Con todo, ha asegurado que su formación "no le va a temblar el pulso" para decirle "a la cara" que son "la derecha de siempre". "No vamos a dejar, por lo menos por nuestra parte, ni un sólo resquicio a defender sus políticas porque nos parecen de total intolerancia, de injusticia y no merecen nuestra valoración", ha zanjado.